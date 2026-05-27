​Cremilda Medina apresenta “Lágrima” em showcases intimistas em Portugal

A cantora cabo-verdiana, Cremilda Medina sobe ao palco da FNAC NorteShopping, este domingo, 31, no âmbito das já reconhecidas FNAC Sessions, para iniciar uma tour onde vai apresentar ao público o seu mais recente trabalho discográfico, “Lágrima”. O lançamento oficial do álbum “Lágrima” aconteceu a 13 de Abril deste ano.

Segundo uma nota enviada, o showcase promete um ambiente intimista e profundamente emotivo, onde à voz de Cremilda se juntam as guitarras de Dany Fonseca e Rolando Semedo numa viagem musical onde as emoções se encontram para dar vida à essência de “Lágrima”.

“Juntos, vão levar o público numa viagem pelo universo da saudade, memória e sentimento, num ambiente próximo e envolvente que celebra a alma da morna e as raízes de Cabo Verde”, destaca. A mesma fonte sublinha que este é o showcase de arranque de uma tour que depois da cidade da Senhora da Hora em Matosinhos vai passar também por Almada a 21 de Junho, Lisboa a 28 de Junho e Cascais a 12 de Julho.

“Mais do que apresentações, estes showcases serão uma experiência próxima e emocional, onde o público poderá conhecer, em primeira mão, a atmosfera e a sensibilidade de ´Lágrima´, num registo acústico pensado para valorizar a voz, as palavras, o dedilhar das cordas das guitarras e a emoção das canções”, refere.

Os showcases têm entrada livre.

“Reconhecida como uma das vozes mais marcantes da nova geração da música tradicional cabo-verdiana, Cremilda Medina reafirma neste projecto o seu compromisso com o resgate, salvaguarda e promoção da morna, dando nova vida a composições clássicas e muitas vezes esquecidas”, revela.

De lembrar que com o single “Amizade” editado no ano passado e que faz parte do álbum “Lágrima”, Cremilda encontra-se nomeada para os Cabo Verde Music Awards, nas categorias de Intérprete Feminina do Ano e Morna do Ano.

Conforme a mesma fonte estas nomeações de Cremilda Medina reforça a qualidade e relevância assim como a dimensão deste projecto na valorização e divulgação da música tradicional de Cabo Verde.