​Câmara da Praia já divulgou o cartaz da 32.ª edição do Festival da Gamboa

Organizado pela Câmara Municipal da Praia (CMP), em parceria com a JM Produções, All Events e Cabossom, o cartaz do Festival da Gamboa foi anunciado pelo vereador da Cultura e Economia Criativa da CMP, Jorge Garcia, durante uma conferência de imprensa.
Jorge Garcia afirmou que tudo está a postos para o arranque do evento que, este ano, decorre sob o lema “Ambicionar e Concretizar: o Futuro é Nosso!” e homenageia o músico Romeu de Lurdes.
O festival terá a duração de três dias. Nos dois primeiros dias (sexta-feira e sábado), as actividades decorrerão das 22h00 às 08h00. No último dia (domingo), dedicado à “Gamboa Jovem”, o horário será das 16h00 às 22h00.
Na sexta-feira, o primeiro dia do festival contará com actuações de Gary, Morena Santana, Nito Baza Lumi, Lavy, Lippe Monteiro, Sumaara, Léo Pereira, Nelito Freire e Loreta.
Já no sábado, o festival contará com espectáculos de Kino Cabral, Tony Fica, Mucci, Johnatan, Gama, Djilu di Djinha e Neh Jah.
Para domingo, Jorge Garcia avançou que estão confirmadas as actuações de Da Ferreira, Lil Mário/Deby, Projecto Kontornu, Afrokids, Bob Lux, Freestyle, Cypher (quatro bailarinos de hip-hop), Anderson 47, Lucas Fidalgo, Márcia Cruz, Kotxi Pó, Netos de Codé di Dona, Vanessa Sanches e Vhabulla CV.
O festival contará ainda com a animação dos DJs Edy, Néné, King, Karinson e Samuca, bem como dos MCs Dany e Neguinho. Os bilhetes custam 300 escudos para cada um dos dois primeiros dias, sendo que o último dia terá entrada gratuita.
Tendo em conta que o primeiro dia do festival (26 de Junho) coincide com o último jogo da fase de grupos dos Tubarões Azuis, Jorge Garcia disse que a organização pretende transformar a praia da Gamboa, em parceria com a Televisão Pública de Cabo Verde, na maior “fan zone” do país, com muita animação, música e emoção.
Jorge Garcia anunciou ainda que, no primeiro dia do festival, serão revelados os vencedores do concurso promovido pela CMP sob o tema “Tubarões Azuis: Pintar a Cidade com Orgulho”.