​Câmara da Praia já divulgou o cartaz da 32.ª edição do Festival da Gamboa

A Câmara Municipal da Praia apresentou esta terça-feira, 23, o cartaz da 32.ª edição do Festival da Gamboa, que decorre de 26 a 28 deste mês, em homenagem ao músico Romeu di Lurdes. Gary, Morena Santana, Nito Baza Lumi, Lavy, Lippe Monteiro, Sumaara, Léo Pereira, Nelito Freire, Loreta, Kino Cabral, Tony Fica, Mucci, Johnatan, Gama, Djilu di Djinha e Neh Jah são os artistas que vão actuar no festival.

Organizado pela Câmara Municipal da Praia (CMP), em parceria com a JM Produções, All Events e Cabossom, o cartaz do Festival da Gamboa foi anunciado pelo vereador da Cultura e Economia Criativa da CMP, Jorge Garcia, durante uma conferência de imprensa.

Jorge Garcia afirmou que tudo está a postos para o arranque do evento que, este ano, decorre sob o lema “Ambicionar e Concretizar: o Futuro é Nosso!” e homenageia o músico Romeu de Lurdes.

O festival terá a duração de três dias. Nos dois primeiros dias (sexta-feira e sábado), as actividades decorrerão das 22h00 às 08h00. No último dia (domingo), dedicado à “Gamboa Jovem”, o horário será das 16h00 às 22h00.

Na sexta-feira, o primeiro dia do festival contará com actuações de Gary, Morena Santana, Nito Baza Lumi, Lavy, Lippe Monteiro, Sumaara, Léo Pereira, Nelito Freire e Loreta.

Já no sábado, o festival contará com espectáculos de Kino Cabral, Tony Fica, Mucci, Johnatan, Gama, Djilu di Djinha e Neh Jah.

Para domingo, Jorge Garcia avançou que estão confirmadas as actuações de Da Ferreira, Lil Mário/Deby, Projecto Kontornu, Afrokids, Bob Lux, Freestyle, Cypher (quatro bailarinos de hip-hop), Anderson 47, Lucas Fidalgo, Márcia Cruz, Kotxi Pó, Netos de Codé di Dona, Vanessa Sanches e Vhabulla CV.

O festival contará ainda com a animação dos DJs Edy, Néné, King, Karinson e Samuca, bem como dos MCs Dany e Neguinho. Os bilhetes custam 300 escudos para cada um dos dois primeiros dias, sendo que o último dia terá entrada gratuita.

Tendo em conta que o primeiro dia do festival (26 de Junho) coincide com o último jogo da fase de grupos dos Tubarões Azuis, Jorge Garcia disse que a organização pretende transformar a praia da Gamboa, em parceria com a Televisão Pública de Cabo Verde, na maior “fan zone” do país, com muita animação, música e emoção.

Jorge Garcia anunciou ainda que, no primeiro dia do festival, serão revelados os vencedores do concurso promovido pela CMP sob o tema “Tubarões Azuis: Pintar a Cidade com Orgulho”.