​Elly Paris na 18ª Semana Cultural da China e Países da Língua Portuguesa

A cantora e compositora de Cabo Verde Elly Paris encontra-se na China para participar da 18ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, que acontece de 25 de Junho a 10 de Julho, com o tema “Encontros Culturais Sino-lusófonas, Amizade Sem Fronteiras”.

Segundo uma nota da produtora Harmonia, o evento visa promover, através de conteúdos diversificados e de intercâmbios interativos, um aprofundamento do diálogo cultural entre China e os Países de Língua Portuguesa, para que mais pessoas possam sentir o encanto dos encontros culturais sino-lusófonos e os laços de amizade entre os povos.

A 18ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa teve início em Macau e depois na China. A edição conta com espectáculos de dança e música, gastronomia, exposição de artesanato, exposições, entre outros.

Esta terça-feira, 30, a cantora Elly Paris fará sua primeira apresentação no Largo do Senado, em Macau. O seu último espectáculo terá lugar no dia 10 de Julho, na Praça da Concha Acústica (Praça Beike), em Beijing, na China.

Elly Paris fará sete apresentações, sendo duas em Macau e cinco na China.