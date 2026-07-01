O Centro Cultural do Mindelo reabre oficialmente as suas portas esta quarta-feira, 1 de Julho, após um período de encerramento motivado pelas obras de requalificação e pelos impactos da Tempestade Tropical Erin.

Numa publicação nas redes sociais, o Centro Cultural do Mindelo considera que este momento simboliza muito mais do que o regresso de um edifício à sua actividade habitual.

A mesma fonte indica que a reabertura do Centro Cultural do Mindelo representa a renovação de um dos mais importantes espaços de encontro, criação e promoção da cultura em São Vicente, preparado para voltar a acolher artistas, criadores, estudantes e toda a comunidade.

A partir desta quarta-feira, as portas voltam a abrir-se para receber todos aqueles que acreditam que a cultura é um património vivo, capaz de unir pessoas, inspirar gerações e fortalecer a comunidade.