Edição 1283

A Histórica campanha da selecção nacional de futebol volta a fazer manchete na edição desta semana do Expresso das Ilhas.

Três empates, três pontos e o segundo lugar no Grupo H permitiram a Cabo Verde qualificar-se para os 16 avos de final do Campeonato do Mundo de Futebol onde agora se prepara para defrontar a Argentina, actual Campeã do Mundo. O jogo realiza-se sexta-feira às 21h00.

Também em destaque está a entrevista com Sandra Cruz, investigadora e jornalista que defende o “Tarrafal ainda está longe da memória que merece”.

Nesta entrevista, Sandra Inês Cruz revela que sentiu uma certa resistência à integração de novas perspectivas sobre a história do Campo de Concentração do Tarrafal, durante a sua participação no Simpósio Internacional “Museu da Resistência do Campo de Concentração do Tarrafal: Salvaguardar a Memória, Inspirar a Humanidade”, que decorreu nos dias 24 e 25 deste mês, no município do Tarrafal de Santiago. Sandra Cruz tem uma tese de doutoramento dedicada ao esquecimento no Campo do Tarrafal e publicou, no ano passado, o livro, “Tarrafal 1975 – O Campo do Silêncio”.

Outro tema em destaque nesta edição é o GCCM Africa que se realizou no Sal.

Pela terceira vez consecutiva, a ilha do Sal acolheu o Global Carrier Connectivity Meeting (GCCM) África, o maior encontro dedicado ao continente da comunidade internacional de operadores de telecomunicações. A edição deste ano voltou a bater recordes de participação e confirmou Cabo Verde como anfitrião permanente do evento, que, a partir de agora, passa a realizar-se todos os anos no mês de Junho. Para a administradora executiva da CVTelecom, Isa Neves, este percurso representa muito mais do que o simples sucesso de uma conferência internacional. É o reflexo directo da estratégia da empresa para posicionar Cabo Verde como uma plataforma de conectividade de referência entre África, a Europa e as Américas.

Voltamos ao Campeonato do Mundo de Futebol para dar destaque à reportagem desta semana.

Vestir Cabo Verde tornou-se uma tendência impulsionada pela participação inédita da selecção nacional no Mundial de Futebol. O entusiasmo dos adeptos está a reflectir-se no aumento das vendas de camisolas, vestidos, bolsas, bandeiras e outros artigos com símbolos nacionais, beneficiando artesãos, pequenos empreendedores, comerciantes e até gigantes do comércio electrónico, como a Shein, que passou a vender camisolas inspiradas na selecção cabo-verdiana com opção de personalização.

Na opinião o destaque vai para o artigo “O papel dos Grandes Estados Oceânicos como Cabo Verde na ordem global atual” da autoria de Jonas Oliver Pidhun e Jenik Radon; Outros artigos de opinião em destaque são ‘Armando Napoleão Fernandes, morreu há 57 anos, temas para reflexão’; ‘A República dos Fiéis’ escrito por Claudino Henriques-Veiga; ‘Os Tubarões Azuis ou o Futebol como Sensibilidade partilhada por um Povo Histórico’ escrito por Elter Carlos e ‘Aqui nasceu Nha Nácia Gomi” da autoria de Eurídice Monteiro.