Edição 1248

Destaque de manchete para a entrevista com o seleccionador nacional de futebol, Pedro Brito ‘Bubista’.

Pela primeira vez na história, Cabo Verde garantiu a qualificação para o Campeonato do Mundo de Futebol, um feito que o seleccionador nacional, Pedro Brito ‘Bubista’, descreve como “difícil de descrever, uma mistura de orgulho e gratidão”. O apuramento, resultado de “muito trabalho, sacrifício e fé”, representa, segundo o técnico, o culminar de um projecto construído ao longo de vários anos, assente na união, na humildade e na confiança dentro do grupo. Agora, o desafio é outro: transformar esta conquista num ponto de viragem para o futebol nacional, com mais investimento em infra-estruturas, formação e igualdade de oportunidades para os jovens atletas. “Temos talento, mas isso não chega. Precisamos de melhores condições, mais campos e selecções de base a competir regularmente, para que os nossos jovens possam sonhar em chegar à selecção A”, sublinha.

É um problema que se arrasta no tempo, sem que melhorias efectivas se tenham ainda verificado. O serviço de inspecção judicial continua a ser um desafio, limitado por um impasse estrutural que talvez nem a recente Lei de Inspecção, com critérios mais objectivos de avaliação dos magistrados, poderá ser capaz de ultrapassar. O Expresso das Ilhas ouviu o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Bernardino Delgado, e o bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, Júlio Martins Júnior. Enquanto o primeiro defende que o serviço tem cumprido a sua missão, apesar das limitações, e que o reforço e reforma em curso trará melhorias substanciais, o segundo considera que só uma revisão constitucional permitirá criar um sistema de inspecção verdadeiramente eficaz. O debate aponta para os limites do actual modelo constitucional e para soluções que garantam uma justiça mais eficiente, transparente e responsável.

Novo parque solar colocará Santiago com capacidade renovável acima do pico de consumo pela primeira vez

Pela primeira vez, a ilha de Santiago terá uma capacidade de produção de energia renovável superior ao seu pico de consumo, estimado em cerca de 40 megawatts (MW). O anúncio foi feito pelo ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, durante a cerimónia de assinatura do contrato repowering da Central Fotovoltaica do Palmarejo, na terça-feira, 28.

Na Cultura há, esta semana, dois destaques na capa.

O primeiro vai para o mais uma edição do Mindelact.

Mindelact volta a resistir, agora à tempestade. “Aurora” arranca segunda-feira.

Destaque ainda para o lançamento do livro da jornalista portuguesa Sandra Inês Cruz

Des No próximo sábado, 1 de Novembro, será apresentado em Lisboa o livro Tarrafal, 1975 – O Campo do Silêncio, da jornalista Sandra Inês Cruz, uma obra que devolve voz aos últimos presos políticos de Cabo Verde, silenciados entre o 25 de Abril português e a independência das ilhas. A partir dessa evocação, renova-se o debate sobre o sentido da liberdade, a manipulação da memória e o dever de transformar o antigo Campo de Trabalho de Chão Bom num verdadeiro lugar de resistência e de consciência histórica.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Maioria de Bloqueio à Maioria de Desbloqueio – A Urgência da Cláusula Decrescente’ de Olavo Freire; e ‘Quo Vadis São Vicente: 15 anos após o Manifesto por um São Vicente Melhor’ escrito por José Fortes Lopes.

Inspecção judicial CSMJ Ordem dos Advogados Seleccionador Nacional de Futebol Campeonato do Mundo de Futebol Energias renováveis Mindelact 2025 Sandra Inês Cruz Tarrafal

