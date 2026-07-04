Investigação sobre o sistema honorífico de Cabo Verde distinguida com dois prémios académicos internacionais

A investigação dedicada ao sistema honorífico de Cabo Verde, desenvolvida pelo jurista Jorge Cólogan, foi distinguida com dois prémios académicos internacionais em Espanha, reconhecendo a qualidade científica de um trabalho que deu origem à primeira obra dedicada ao estudo sistemático do Direito Premial cabo-verdiano.

Jorge Cólogan exerce funções como representante do Governo das Canárias em Cabo Verde há oito anos e é colaborador do Expresso das Ilhas.

Cólogan recebeu o Prémio Extraordinário de Doutoramento da Escola Internacional de Doutoramento da Universidade Nacional de Educação a Distância (UNED), referente ao ano académico 2024-2025. A distinção é atribuída às teses de doutoramento de maior mérito académico e científico.

Jorge Cólogan foi igualmente distinguido com o Prémio Eduardo de Hinojosa y Naveros 2026, atribuído à melhor tese de doutoramento na área das Ciências Histórico-Jurídicas. Segundo uma nota enviada, o prémio é concedido pelo Instituto Espanhol de Ciências Histórico-Jurídicas, pela Associação Cultural Alhama Universitária e pela Editorial Dykinson, distinguindo trabalhos de excelência no domínio da investigação jurídica.

A investigação desenvolvida no âmbito deste doutoramento deu igualmente origem ao livro “Ordens, Condecorações e Medalhas de Cabo Verde”, a primeira obra dedicada ao estudo sistemático do Direito Premial cabo-verdiano.

A tese premiada, intitulada “Ceremonial, protocolo y etiqueta de las Órdenes y corporaciones nobiliarias españolas”, foi defendida em Dezembro de 2024, para obtenção do grau de Doutor em Direito.

Segundo uma nota enviada, o trabalho analisa a evolução do sistema honorífico nacional, reunindo documentação histórica e jurídica que contribui para o conhecimento e valorização do património institucional e jurídico do país.

“O reconhecimento agora atribuído pelas instituições académicas espanholas representa também uma projecção internacional da investigação centrada na realidade cabo-verdiana, valorizando um domínio ainda pouco explorado da historiografia jurídica nacional”, frisa.

Doutorado em Direito, Jorge Cólogan concilia a actividade académica com as funções de representante do Governo das Canárias em Cabo Verde, onde desenvolve actividade institucional desde 2018.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1283 de 01 de Julho de 2026.