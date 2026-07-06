​Cremilda Medina leva “Lágrima” à FNAC de Cascais

Após dois showcases esgotados em Matosinhos e Lisboa, Cremilda Medina leva agora o seu mais recente trabalho discográfico, "Lágrima", à FNAC de Cascais (Portugal). O showcase acontece esta sexta-feira, 12, na FNAC do CascaiShopping. O concerto está integrado no ciclo de concertos FNAC Sessions.

Segundo uma nota enviada, à FNAC de Cascais prepara-se para receber mais um momento especial, onde a música, a emoção e a autenticidade voltarão a estar no centro de um showcase pensado para ser vivido de forma próxima e sentida.

A mesma fonte sublinha que a forma como o público tem recebido "Lágrima", reforça a dimensão artística deste novo trabalho discográfico de Cremilda.

Em Cascais, Cremilda Medina será novamente acompanhada pelos guitarristas Dany Fonseca e Rolando Semedo, num formato acústico que privilegia a voz, a palavra e a essência da morna, proporcionando uma experiência musical próxima e profundamente emotiva.

"Lágrima", o terceiro álbum da artista, representa um mergulho na alma da morna, uma das maiores expressões culturais de Cabo Verde e Património Cultural Imaterial da Humanidade.

Neste trabalho, Cremilda Medina reafirma o seu compromisso com a preservação, valorização e divulgação deste género musical, revisitando composições clássicas e devolvendo vida a temas de enorme riqueza artística e histórica.

O single “Amizade”, que deu o pontapé de saída a este disco, foi recentemente distinguido com o prémio "Morna do Ano", na mais recente edição dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), realizada na cidade do Mindelo, em São Vicente, Cabo Verde.

Um reconhecimento que reforça a relevância de "Lágrima" enquanto contributo para a valorização e divulgação da morna.

A mesma fonte sublinha que Cremilda Medina é reconhecida como uma das vozes mais representativas da nova geração da música tradicional cabo-verdiana. “Cremilda Medina tem desenvolvido um percurso artístico marcado pela valorização das raízes culturais de Cabo Verde e pela divulgação da morna junto de novos públicos”.