​EU Católica realiza exposição pedagógica sobre Educação Artística e Interdisciplinaridade

A Escola Universitária Católica de Cabo Verde (EU Católica) realiza esta quinta-feira, 9, a abertura da exposição pedagógica "Aprender a Aprender com a Linguagem Artística da Expressão Plástica e a Interdisciplinaridade", subordinada ao tema "Educação pela Arte em Linguagens Criativas e Cognitivas".

A actividade terá lugar no pátio da EU Católica, Campus de Prainha, Seminário São José, na Cidade da Praia, às 15h00.

Segundo uma nota enviada, a mostra reúne objectos artísticos e materiais didáticos, trabalhos desenvolvidos pelas estudantes do 2º ano do curso de licenciatura em Ciências da Educação da Infância e da Família(CEIF), no âmbito das unidades curriculares de Educação e Expressão Artística Plástica e Design e Didática e Epistemologia da Prática Educativa, leccionadas pelas professoras Alcinda Andrade e Isabel Salomé, respetivamente.

A mesma fonte indica que a iniciativa insere-se nas actividades académicas do curso CEIF e tem como principal objectivo valorizar a Educação pela Arte enquanto estratégia pedagógica promotora da criatividade, da interdisciplinaridade e do desenvolvimento integral da pessoa.

O programa desta actividade contempla uma conversa aberta sobre o tema "Arte, Criatividade e Interdisciplinaridade na Educação", além de outras iniciativas artísticas, criativas e interativas dirigidas ao público.

A exposição estará patente no pátio da EU Católica entre os dias 9 e 10 do corrente mês, “proporcionando à comunidade académica e ao público em geral a oportunidade de apreciar belas artes e diversas técnicas de reciclagem, reflectindo o papel da arte na inovação pedagógica e na formação de educadores”.