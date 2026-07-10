​Dynamo lança "Kumpanhero" que celebra a química de um novo amor

O novo single "Kumpanhero" do cantor cabo-verdiano Dynamo chega esta sexta-feira, 10. Produzido com uma base de afro pop que se cruza com ritmos cabo-verdianos, o single já está disponível nas plataformas de streaming, incluindo o Spotify, e chega poucos meses depois de Dynamo ter fechado um ciclo importante da carreira com o álbum "Blindado".

Segundo uma nota enviada, "Kumpanhero" junta-se a uma discografia que já leva mais de uma década a construir pontes entre a kizomba, o afro pop e a diáspora cabo-verdiana espalhada pelo mundo.

“O tema tem uma carga sensual assumida. Em vez de se render às fórmulas mais comuns do género, feitas de promessas e declarações de amor eterno, ´Kumpanhero´ prefere ficar no momento presente”, relata.

A letra retrata a química intensa entre um casal nos primeiros instantes de uma relação, aquela fase em que tudo é ainda descoberta, atração mútua e cumplicidade espontânea.

A mesma fonte sublinha que não há juras nem compromissos formais. “Há, isso sim, o prazer de estar junto de alguém e viver essa ligação de forma autêntica, onde o lado emocional e o lado físico falam mais alto do que qualquer discurso”.

Conforme a mesma fonte, com "Kumpanhero", Dynamo volta a mostrar por que continua a ser um dos artistas mais seguidos da lusofonia: a capacidade de transformar sensações do quotidiano, como a atração inicial entre duas pessoas, em canções que se ouvem tanto na pista de dança como em qualquer momento de intimidade.

Natural da ilha do Sal, Dynamo é hoje um dos nomes mais reconhecidos da nova geração de músicos do país. Radicado em Lisboa, começou a tocar guitarra e a compor ainda em criança, nas festas de escola e na vizinhança, antes de decidir, em 2008, adotar o nome artístico que o tornaria conhecido.

A carreira a solo arrancou oficialmente em 2014, com o álbum "One", que lhe valeu duas das distinções mais importantes da sua trajectória: o prémio de Melhor Intérprete Masculino e o de Melhor Kizomba, este último pelo tema "Poderosa", nos Cabo Verde Music Awards de 2015.

Dois anos depois, em 2016, editou o segundo álbum, "Mirror", de onde saíram sucessos como "Aperta", "Tequila" e "Fica".

Em 2017, Dynamo decidiu assumir de forma independente a gestão da própria carreira, lançando aí a marca DNM.

Foi também nesse ano que editou "Only One", single que se tornou um dos maiores êxitos da sua discografia, com milhões de visualizações no YouTube e prémios em galas como os Mais Kizomba Awards.

Seguiram-se anos de lançamentos regulares, entre eles "Kimica", "Primeiro Lugar", "Mad Love" e "Sabi", este último em parceria com a angolana Irina Barros.

Em 2022, o cantor celebrou dez anos de carreira com um concerto esgotado no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, um dos marcos mais altos da sua trajetória em Portugal.

Já em 2024 apresentou "Blindado", o quarto álbum de originais, um projeto ambicioso com 24 faixas distribuídas por dois volumes e que contou com participações de nomes como Irina Barros, Dénis Graça, Tony Fika, Mito Kaskas, Boy Game e Pcc.

O disco fala de persistência e de continuar a caminhada mesmo quando o terreno oscila, um conceito que Dynamo tem levado a diferentes palcos, de Lisboa à Praia.

Hoje, o artista conta com mais de 400 mil seguidores nas redes sociais e mais de 30 milhões de visualizações acumuladas no YouTube, números que confirmam o seu lugar como uma das referências do afro pop e da kizomba contemporânea, tanto em Cabo Verde como junto das comunidades PALOP espalhadas pelo mundo.