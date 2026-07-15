​Cremilda Medina encerra tour FNAC Sessions com showcase na FNAC Almada

A cantora cabo-verdiana Cremilda Medina encerra este domingo, 19 de Julho, na FNAC Almada, a tour de apresentação do seu mais recente álbum, “Lágrima”.

Após as passagens por Matosinhos, Lisboa e Cascais, Cremilda Medina chega a Almada para o último showcase deste tour que, segundo uma nota enviada, tem conquistado o público pela sua atmosfera intimista e pela intensidade emocional de cada actuação.

Em formato acústico, Cremilda Medina volta a subir ao palco acompanhada pelos guitarristas Dany Fonseca e Rolando Semedo, num concerto que destaca a voz, a palavra e a essência da morna.

A mesma fonte indica que o showcase na FNAC Almada assinala o encerramento de um tour de grande sucesso, marcada por uma ligação especial entre a artista e o público, que tem acolhido "Lágrima" com entusiasmo e emoção.

"Lágrima", o terceiro álbum da artista, é uma homenagem à morna, Património Cultural Imaterial da Humanidade, reafirmando o compromisso de Cremilda Medina com a preservação e valorização deste género maior da música cabo-verdiana.

O disco ganhou ainda maior destaque após o tema “Amizade”, que deu o pontapé de saída a este disco, ter sido distinguido com o prémio Morna do Ano nos Cabo Verde Music Awards.