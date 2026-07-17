​São Vicente recebe homenagem a Morgadinho pelos seus 95 anos de vida e quase oito décadas dedicadas à música cabo-verdiana

A cidade do Mindelo acolhe, no dia 24 deste mês, uma homenagem pública a Joaquim Soares Almeida "Morgadinho", um dos mais notáveis compositores, intérpretes e embaixadores da música cabo-verdiana, por ocasião da celebração dos seus 95 anos de vida e de quase 80 anos de uma extraordinária carreira artística. A homenagem vai acontecer às 21 horas, no Hotel Porto Grande.

Segundo a Comissão Organizadora liderada por Emanuel Almeida Spencer, a iniciativa partiu da sociedade civil sanvicentina, que entendeu ser chegado o momento de prestar um justo e merecido reconhecimento público a uma personalidade que dedicou praticamente toda a sua vida à música, à cultura e à promoção da identidade cabo-verdiana dentro e fora do país.

Emanuel Almeida Spencer conta que lançou o desafio à sociedade civil para que esta homenagem se transformasse numa verdadeira celebração nacional da vida e da obra de um dos maiores nomes da música cabo-verdiana.

A homenagem conta igualmente com o apoio institucional do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e do Ministério das Comunidades, cuja associação a esta iniciativa constitui um importante reconhecimento da relevância cultural, artística e histórica de Morgadinho, bem como do seu inestimável contributo para a valorização da cultura cabo-verdiana junto das comunidades emigradas.

A cerimónia reunirá familiares, amigos, músicos, admiradores, membros da comunidade artística e diversas personalidades da sociedade cabo-verdiana, num momento de reconhecimento, gratidão e celebração de uma vida inteiramente dedicada à música.

“Mais do que uma homenagem a um artista, esta iniciativa pretende afirmar um princípio que deve orgulhar qualquer nação: o reconhecimento, em vida, daqueles que engrandeceram o nome do seu país através do talento, do trabalho e da dedicação”, sublinha.

A Comissão Organizadora acredita que os povos demonstram a sua verdadeira grandeza quando sabem reconhecer os seus maiores valores enquanto ainda podem testemunhar, sentir e partilhar esse reconhecimento com o seu próprio povo.

"A população de São Vicente e, de forma muito especial, os cabo-verdianos da diáspora que regressam à ilha para gozar as suas férias são convidados a participar neste momento histórico de reconhecimento e gratidão, celebrando a vida e a obra de um homem cuja música uniu gerações, aproximou continentes e continua a ecoar no coração de Cabo Verde e das suas comunidades espalhadas pelo mundo", realça.

Autor de inúmeras composições que marcaram várias gerações de cabo-verdianos, Morgadinho ocupa um lugar ímpar no património musical nacional. Entre as suas obras mais emblemáticas destaca-se "Crioulo na França", composição que se tornou um verdadeiro símbolo da emigração cabo-verdiana e da profunda ligação afetiva entre Cabo Verde e a sua vasta diáspora.

Ao longo de quase oito décadas de actividade artística, Morgadinho soube preservar e divulgar a riqueza da música tradicional cabo-verdiana, deixando um legado que hoje integra a memória coletiva do país e constitui uma referência incontornável para músicos, investigadores e apreciadores da nossa cultura.