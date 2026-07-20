​Neguinho Tivane edita seu primeiro EP “Novo Começo”

“Novo Começo” é o título do primeiro EP do cantor cabo-verdiano Neguinho Tivane, que conta com seis faixas musicais e já se encontra disponível em todas as plataformas digitais, acompanhado do videoclipe do single “Bõ Krem D’Volta”, também disponível no Youtube.

Segundo uma nota da produtora Harmonia, “Novo Começo” retrata um novo ciclo, que se abre na vida do cantor, com novos objectivos e foco.

A mesma fonte sublinha que o EP mantém a essência do artista, que é sempre levar amor para a casa das pessoas, transmitindo paz e serenidade.

Em "Bô Crêm Dvolta", um dos temas do EP, a traição é o ponto de virada e o retrato de uma história tanto antiga como moderna. “Uma confiança que ruiu, deixando um sabor amargo e uma ferida profunda e silenciosa”.

Neguinho Tivane espera que as pessoas gostem desse trabalho. “Muito amor envolvido, com histórias reais e com temas construtivos que retratam os acontecimentos da vida quotidiana. Espero que as pessoas possam gostar, são letras simples, diretas e que tocam a todos”.

“A música fala de um homem que conheceu, amou uma mulher e fez de tudo para deixá-la feliz em todos os sentidos, cuidando, valorizando e protegendo-a. Mesmo perante toda a dedicação, foi trocado por outro homem, sem pensar na tristeza que ia causar na pessoa que mais lhe amou”, relata.

Neguinho Tivane é também autor dos temas como: “Outubro Rosa”, “Maria” e “Code”, todos com o selo da produtora Harmonia.