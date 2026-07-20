​Neguinho Tivane edita seu primeiro EP “Novo Começo”

Segundo uma nota da produtora Harmonia, “Novo Começo” retrata um novo ciclo, que se abre na vida do cantor, com novos objectivos e foco.
A mesma fonte sublinha que o EP mantém a essência do artista, que é sempre levar amor para a casa das pessoas, transmitindo paz e serenidade.
Em "Bô Crêm Dvolta", um dos temas do EP, a traição é o ponto de virada e o retrato de uma história tanto antiga como moderna. “Uma confiança que ruiu, deixando um sabor amargo e uma ferida profunda e silenciosa”.
Neguinho Tivane espera que as pessoas gostem desse trabalho. “Muito amor envolvido, com histórias reais e com temas construtivos que retratam os acontecimentos da vida quotidiana. Espero que as pessoas possam gostar, são letras simples, diretas e que tocam a todos”.
“A música fala de um homem que conheceu, amou uma mulher e fez de tudo para deixá-la feliz em todos os sentidos, cuidando, valorizando e protegendo-a. Mesmo perante toda a dedicação, foi trocado por outro homem, sem pensar na tristeza que ia causar na pessoa que mais lhe amou”, relata.
Neguinho Tivane é também autor dos temas como: “Outubro Rosa”, “Maria” e “Code”, todos com o selo da produtora Harmonia.