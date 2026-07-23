​Sal acolhe primeira edição do Fórum Cultural

A ilha do Sal acolhe, de 23 a 25 de Julho, a primeira edição do Fórum Cultural do Município do Sal, sob o lema “Nôs Cultura, Nôs Identidade, Nôs Orgulho”. O fórum reúne artistas, agentes culturais, académicos, criativos e a comunidade em geral num amplo programa dedicado à valorização da cultura cabo-verdiana.

A Câmara Municipal do Sal informa que, ao longo de três dias, as localidades de Santa Maria, Espargos e Pedra de Lume serão palco de um conjunto diversificado de actividades, incluindo painéis de debate, oficinas de capacitação, exposições, teatro, cinema, moda, dança, gastronomia, momentos culturais e espectáculos artísticos.

Segundo a autarquia, a programação foi concebida para promover a reflexão sobre os desafios e as oportunidades do sector cultural, destacando o papel da cultura na preservação da identidade, no fortalecimento da economia criativa e na dinamização do turismo, pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável da ilha do Sal.

"Mais do que um espaço de debate, o Fórum Cultural pretende afirmar-se como uma plataforma de encontro, partilha de experiências e construção de novas parcerias, incentivando a participação activa dos diferentes intervenientes do sector e da população em geral", aponta.

A Câmara Municipal do Sal sublinha que, com esta iniciativa, reafirma o seu compromisso com a promoção, valorização e preservação do património cultural do município, reconhecendo a cultura como um instrumento de desenvolvimento social, económico e turístico.