​Baía do Tarrafal recebe campanha de limpeza no âmbito do Festival TarraVibes

A organização do TarraVibes realiza, este domingo, 26, uma campanha de limpeza na Baía do Tarrafal, no âmbito das actividades de preparação da próxima edição do Festival TarraVibes 4.0.

Segundo uma nota da Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago, a campanha de limpeza tem como objectivo promover a preservação ambiental, sensibilizar a comunidade para a importância da proteção do litoral e contribuir para a valorização de um dos principais patrimónios naturais do município.

A mesma fonte frisou que a campanha pretende ainda reforçar o compromisso do Festival TarraVibes com a sustentabilidade e incentivar a participação da comunidade na conservação deste espaço, contribuindo para um Tarrafal mais limpo, sustentável e acolhedor.

A autarquia explica que decidiu associar-se a esta iniciativa para reafirmar o seu compromisso com a protecção do ambiente, a promoção da cidadania activa e a preservação da Baía do Tarrafal, um dos mais importantes recursos naturais e turísticos do concelho.

De informar queNelson Freitas, Neyna, Baby Dogg, Apollo G, M.Cabral (PCC), Kiddy Boonz são alguns dos artistas já confirmados para esta edição do Festival TarraVibes, que terá lugar na Baía do Tarrafal, que está agendado para os dias 1 e 2 de Agosto.