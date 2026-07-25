Portugal: Peças da cabo-verdiana Filomena Moreno em destaque no Desfile de Moda & Cultura em Monte da Caparica

As peças da costureira cabo-verdiana Filomena Moreno regressam hoje, pelo terceiro ano consecutivo, ao Desfile de Moda & Cultura, em Monte da Caparica, iniciativa que promove a diversidade cultural e valoriza os talentos das comunidades migrantes.

m declarações à Inforpress, Adosinda Brito, do Centro Social Paroquial Cristo Rei (CSPCR), explicou que o desfile nasceu de um sonho da costureira cabo-verdiana, que ambicionava organizar um evento para apresentar as suas criações.

“O desfile começou com o sonho da dona Felomena, que sempre quis ver as suas peças apresentadas num desfile”, afirmou.

Segundo a responsável, o projecto foi um dos sete seleccionados no âmbito de uma iniciativa financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), destinada a apoiar projectos comunitários concebidos pela comunidade e para a comunidade.

Adosinda Brito indicou que, nesta terceira edição, vão desfilar 18 modelos, maioritariamente cabo-verdianas ou descendentes de cabo-verdianos residentes em Monte da Caparica, entre as quais um modelo profissional.

As peças criadas por Filomena Moreno combinam panos africanos com tecidos convencionais, numa combinação que, segundo a organização, procura valorizar a identidade cultural africana e cabo-verdiana através de uma abordagem contemporânea.

A escolha da Rua da Bela Vista, onde se situa o atelier da costureira, também teve um significado simbólico.

De acordo com a mesma fonte, a organização pretende contribuir para alterar a imagem frequentemente associada àquela artéria, apontada como uma zona problemática, demonstrando o seu potencial enquanto espaço de convivência, criatividade e dinamização comunitária.

“Queremos dar uma nova imagem a esta rua e quebrar o preconceito que ainda existe em relação a este bairro”, sublinhou.

Além do desfile de moda, o programa inclui animação cultural com actuações de DJ e de um grupo de batucadeiras cabo-verdianas, num evento que pretende juntar os moradores e celebrar a diversidade cultural.

Para a organização, este evento comunitário constitui uma oportunidade para dar visibilidade aos talentos locais, promover a inclusão e fortalecer os laços entre a comunidade, as instituições e os seus parceiros, através da moda, da cultura e da valorização das diferentes identidades que enriquecem este território.

A terceira edição do Desfile de Moda & Cultura realiza-se hoje, a partir das 17:00, na Rua da Bela Vista, em Monte da Caparica, concelho de Almada, com entrada livre.

FM/CP