​Leo Santana abre e MC Cabelinho fecha as quatro noites do Festival da Baía das Gatas

Na sexta-feira, 7, o palco da Baía das Gatas vai receber Encontro de Vozes, Cabo Verde Show, Dieg e Ferro Gaita.
No sábado, 8, será a vez do Carnaval de Mindelo, Hélio Batalha, Garry e Tiken Jah Fakoly fazerem a festa.
Já no domingo, 9, último dia do festival, sobem ao palco da Baía das Gatas: Black Side, Lisandro Cuxi e MC Cabelinho.
Depois do cancelamento da 41.ª edição do Festival Baía das Gatas, no ano passado, a Comissão Organizadora garante que está a trabalhar intensamente para realizar o maior festival de Cabo Verde, à altura do seu público.
"Com datas já confirmadas, de 6 a 9 de Agosto de 2026, a magia da Baía das Gatas regressa com muita música, emoção, reencontros e grandes surpresas, naquela que será a 42.ª edição do maior festival de Cabo Verde", realça.