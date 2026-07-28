Cultura

​Leo Santana abre e MC Cabelinho fecha as quatro noites do Festival da Baía das Gatas

PorDulcina Mendes,28 jul 2026 18:17

A Comissão Organizadora do Festival da Baía das Gatas acaba de anunciar o alinhamento do certame, que terá abertura na quinta-feira, 6 de Agosto, às 21h30, com o artista brasileiro Léo Santana. O encerramento ficará a cargo do artista brasileiro MC Cabelinho. A Comissão Organizadora promete muita música e animação ao longo dos quatro dias do festival.

Na sexta-feira, 7, o palco da Baía das Gatas vai receber Encontro de Vozes, Cabo Verde Show, Dieg e Ferro Gaita.

No sábado, 8, será a vez do Carnaval de Mindelo, Hélio Batalha, Garry e Tiken Jah Fakoly fazerem a festa.

Já no domingo, 9, último dia do festival, sobem ao palco da Baía das Gatas: Black Side, Lisandro Cuxi e MC Cabelinho.

Depois do cancelamento da 41.ª edição do Festival Baía das Gatas, no ano passado, a Comissão Organizadora garante que está a trabalhar intensamente para realizar o maior festival de Cabo Verde, à altura do seu público.

"Com datas já confirmadas, de 6 a 9 de Agosto de 2026, a magia da Baía das Gatas regressa com muita música, emoção, reencontros e grandes surpresas, naquela que será a 42.ª edição do maior festival de Cabo Verde", realça. 

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Festival da Baía das Gatas São Vicente

Autoria:Dulcina Mendes,28 jul 2026 18:17

Editado porAndre Amaral  em  28 jul 2026 18:17

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