​Quatro curtas-metragens realizadas nas EB de Porto Novo (Santo Antão) selecionadas para o CineEco 2026

Os filmes “As Cabrinhas (The Little Goats)”, “Pé de Mot”, “O Ninho (The Nest)” e “As Lulas Viajantes (The Travelling Squids)”, produzidos no âmbito do projecto Txiluf, da Associação Olho Largo, integram a competição de curtas-metragens de Ficção, Não Ficção e Animação da 32.ª edição do CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que decorre em Seia, entre 9 e 17 de Outubro.

Segundo uma nota da Associação Olho Largo, a selecção dos filmes para a Competição Oficial representa um importante reconhecimento da qualidade artística e da relevância das temáticas abordadas pelas produções.

“A presença de quatro filmes na selecção oficial do CineEco 2026 reforça o percurso da Associação Olho Largo na criação de conteúdos audiovisuais com impacto educativo, cultural e ambiental, contribuindo para a afirmação do cinema de animação como instrumento de sensibilização e transformação social”, destaca.

A mesma fonte explica que o Txiluf é um projecto da Associação Olho Largo que utiliza o cinema de animação como ferramenta de educação, participação comunitária e valorização do património natural e cultural. “Desenvolvido em colaboração com escolas, artistas e comunidades, promove a criatividade e a literacia ambiental através de histórias inspiradas nos territórios e nas suas pessoas”.

Criado em 1995, o CineEco é o mais antigo festival português dedicado ao cinema ambiental e é uma referência internacional na promoção de obras que cruzam cinema, sustentabilidade e educação.

Este ano, o festival recebeu 410 candidaturas de todo o mundo e seleccionou 86 filmes, provenientes de 34 países, para as seis competições oficiais.

Ao longo de nove dias, o mais antigo festival de cinema ambiental de Portugal volta a reunir realizadores, especialistas e público em torno de exibições, debates e iniciativas dedicadas aos desafios ambientais da actualidade.

Entre os prémios em disputa destacam-se o Grande Prémio Ambiente, no valor de 2.500 euros, e o Prémio Camacho Costa, de 2.000 euros, além de outras distinções para produções nacionais, internacionais e regionais.

A forte participação internacional reforça, uma vez mais, o prestígio do CineEco como uma das principais referências do cinema ambiental em Portugal e no mundo.