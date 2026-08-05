Tarrafal de Santiago acolhe nesta sexta feira a 11.ª edição do Festival do Peixe

A Câmara Municipal do Tarrafal promove, nos dias 7, 8 e 9 de agosto, a 11.ª edição do Festival do Peixe, um dos maiores eventos de promoção turística e gastronómica do concelho, que decorrerá no Largo da Casa do Pescador.

De acordo com nota da edilidade, o evento tem como principal objetivo dinamizar a economia local, valorizar os recursos do mar, promover a gastronomia e criar oportunidades de rendimento para famílias, pescadores, comerciantes e demais operadores económicos do concelho.

À semelhança das edições anteriores, a entrada no recinto será gratuita e o público poderá desfrutar de um diversificado programa cultural, com atuações de artistas nacionais e talentos locais.

O cartaz integra nomes como Mário Lúcio, Dudu Araújo, I Roots, Gabriela Mendes, Ary Kueka e grupos de Cotxi Pó.

Na componente gastronómica, a Autarquia disponibilizou 40 stands aos promotores económicos, onde serão servidos diversos pratos confecionados à base de pescado e outros produtos do mar, reforçando a identidade gastronómica do concelho.

Conforme a referida fonte, a edição deste ano apresenta importantes novidades para o reforço e a valorização do potencial turístico do Tarrafal.

Pela primeira vez, o festival contará com uma Feira de Exposição e Promoção Turística, através de um espaço dedicado à divulgação dos principais atrativos do município, disponibilizando aos visitantes informações, produtos e serviços turísticos.

Outra inovação será a realização de experiências ligadas ao mar, incluindo passeios de bote, snorkeling e mergulho, permitindo aos participantes conhecer de perto a riqueza natural da Baía do Tarrafal e viver experiências únicas associadas ao turismo náutico.