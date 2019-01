Já são conhecidos os três finalistas para o prémio de melhor jogador africano de 2018. Na lista estão o egípcio Mohamed Salah, o senegalês Sadio Mané, ambos do Liverpool, e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal.

O anúncio foi feito esta terça-feira, pela Confederação Africana de Futebol (CAF). Um trio que volta a discutir o prémio atribuído em 2017 a Salah, que se tornou o primeiro atleta egípcio a receber o galardão.

De acordo com o site do jornal desportivo A BOLA, o vencedor será anunciado a 8 de Janeiro na gala da CAF que vai decorrer em Dakar, no Senegal.