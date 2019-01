Donnay pede investimento no estádio da Várzea

​O presidente da Associação Regional de Futebol de Futebol de Santiago Sul reivindica mais atenção para a sua região desportiva, com investimentos em infra-estruturas, em particular no estádio da Várzea.

Mário 'Donnay' Avelino falava no domingo, em jeito de balanço da primeira volta do campeonato regional de Santiago Sul, que terminou com o Sporting na liderança, a um ponto da Académica e Celtic. “É uma pena que a entidade competente não reconheça que para se ter bom campeonato e atletas é preciso ter infra-estruturas em condições “, notou Mário Avelino, pedindo que o relvado sintético do Estádio da Várzea seja substituído, por se encontrar degradado. Segundo este responsável, para se ter um campeonato mais competitivo em Santiago Sul há a necessidade de se criar outras infra-estruturas e melhorar as que existem, de forma a ter melhores condições para a prática da modalidade. “O Estádio da Várzea precisa de uma intervenção urgente e está a olho nu para os jornalistas, atletas e dirigentes que este recinto precisa de uma intervenção das autoridades competentes”, frisou Mário Avelino, afirmando que a relvado do Estádio da Várzea já deu tudo que tinha para dar.

