​O basquetebolista internacional cabo-verdiano Ivan Almeida, que milita no Anwil Wloclawek, vai à final da Campeonato da Polónia da modalidade que se inicia quinta-feira, depois de eliminar domingo nos “play-off” o Arka Gdynia, primeiro da fase regular.

Quarto classificado da primeira fase do campeonato, a formação de Ivan Almeida assegurou a presença na final do campeonato da primeira linha do basquetebol polaco, a segunda consecutiva, com o poste cabo-verdiano a afirmar-se como um dos melhores marcadores, ao somar 22 pontos.

Na final, o conjunto de Ivan Almeida vai defrontar o Polski Cukier (3º lugar da fase regular), equipa que deixou pelo caminho Zielona Gora com três triunfos consecutivos (3-0), na melhor de cinco jogos.