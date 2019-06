Eliseu dos Santos traz réplica da taça do Euro’2016 a Cabo Verde

​Eliseu Pereira dos Santos, futebolista luso-cabo-verdiano e internacional português, que ajudou o Sport Lisboa e Benfica na conquista do tetra campeonato português na temporada 2016/17, chega esta segunda-feira a Cabo Verde na posse da réplica da taça do Euro’2016.

A informação é avançada pela Embaixada de Portugal em Cabo Verde que indica que Eliseu Pereira dos Santos integra a comitiva do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, que estará no arquipélago,segunda e terça-feira, no âmbito das actividades comemorativas do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades.

“Reconhecendo a importância do desporto, e do futebol em particular, na estreita ligação e comunhão existente entre Portugal e Cabo Verde, cumpre-nos informar que o jogador da selecção nacional, de origem cabo-verdiana, Eliseu Pereira dos Santos estará em Cabo Verde nos dias 10 e 11 de Junho, integrado na comitiva de Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa”, lê-se numa nota.

Eliseu far-se-á acompanhar “por uma réplica da Taça do Campeonato Europeu de Futebol 2016 ganha por Portugal” e tem na agenda previsto “alguns momentos públicos de interacção” nas Cidades da Praia, segunda-feira, 10, e do Mindelo, na terça-feira, 11.

Na capital cabo-verdiana, Eliseu tem já calendarizado sessão de autógrafos na rua Pedonal 5 de Julho no Platô, encontro com estudantes na Escola Secundária Polivalente Cesaltina Ramos, visita à Academia de Futebol de Formação “Bola Pra Frente” no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol (Várzea).

O lateral esquerdo de raiz termina o dia com uma recepção à comunidade portuguesa, no quadro das comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, na Escola Portuguesa de Cabo Verde, na Cidadela.

Do programa do Mindelo, consta encontro com jovens desportista no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol e uma recepção à Comunidade Portuguesa, numa das unidades hoteleiras de São Vicente.