Adilson Spencer em 121º no Campeonato do Mundo de Trail

​A selecção cabo-verdiana de trail, que participou no Campeonato do Mundo de Trail, realizado em Miranda do Corvo (Portugal) ficou “aquém das expectativas”. Adilson Spencer foi o melhor colocado, não indo além no 121ª posto, num universo de 490 inscritos.

Na prova realizada sábado, naquela região do centro de Portugal, Eliseu Fortes foi o segundo cabo-verdiano melhor posicionado, seguido de Aricson Gomes e Kueny Miranda, ao passo que Wilson Cabral não conseguiu terminar a prova, considerada “muita dura, com muitas desistências”. De acordo com a organização, 53 países e 363 “finishers” fizeram-se representar nesta prova de montanha.

