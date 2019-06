Cabo Verde com medalha de ouro e qualifica-se para o Mundial

A selecção cabo-verdiana de futebol feminina conquistou esta sexta-feira, a medalha de ouro ao golear a Argélia por 12-2 na final dos “play-off” dos I Jogos Africanos de Praia e qualifica-se automaticamente para o Mundial de San Diego (Califórnia).

Na sua segunda partida do “beach soccer”, a equipa crioula voltou a subir o areal de Santa Maria para demonstrar toda a sua superioridade frente à equipa do Magrebe, tendo começado a construir o resultado já no primeiro período, com o “placard” a registar uma vantagem de 4-0.

Numa partida muito presenciada nas bancadas, Nany com cinco golos e Ruty, com quatro foram as marcadoras de serviço das convocadas da seleccionadora Silvéria “Nita” Nédio, e que tiveram um papel crucial nesta segunda goleada da turma cabo-verdiana.

Com esta vitória a selecção cabo-verdiana de futebol feminina que na quarta-feira vencera a Argélia no primeiro jogo por 8-1, arrecadou a segunda medalha de ouro para Cabo Verde, ao passo que a Argélia fica com o galardão de prata.

No final da partida e no meio da festa cabo-verdiana, a seleccionadora Nita Nédio estava radiante com a conquista da segunda medalha de ouro da carreira como treinadora, já que a sua primeira foi conquistada há já alguns anos, ao serviço da ginástica rítmica desportiva.

Nita disse que Cabo Verde fez por merecer esta distinção e que se sente orgulhosa por ter contribuído para o engrandecimento do desporto cabo-verdiano, e enfatiza que este acontecimento simboliza “a cereja no topo do bolo”.

Com esta conquista, Cabo Verde ganha o passaporte para o “Beach Soccer Games” que vai ser disputado em Outubro deste ano, em San Diego, na Califórnia.

Já a nível do futebol masculino, a selecção de Cabo Verde perdeu com o Marrocos no desempate pela marca de grande penalidade (3-1), depois de um empate a 7-7 durante os 36 minutos regulamentares, mais os três de prolongamento, mas assegurou um lugar nas meias-finais.

Face a este desaire, num “grande jogo de futebol” e que contou com a maior enchente destes Jogos Africanos de Praia, Cabo Verde joga hoje às meias-finais diante do Senegal, ao passo que na outra semifinal, Marrocos enfrenta a Nigéria.

É que o Senegal vencera na primeira partida desta sexta-feira a Nigéria por 4-3, numa partida também muito bem disputada e de forma renhida.

A nível do basquetebol 3×3, a selecção masculina alcançou a sua primeira vitória nestes I Jogos Africanos de Praia, frente ao Gana por 21-9, já a selecção feminina foi surpreendida pelo Mali ao perder por 7-15.

Com a conquista desta medalha de ouro, eleva para nove o número de medalhas alcançados por Cabo Verde, das quais duas de ouro (futebol freestyle rotinas e futebol feminino) duas de prata (andebol feminino e futebol freestyle batalha) e cinco de bronze (karaté feminino e por equipas, ténis pares femininos e pares misto.