Cabo Verde leva quatro atletas ao World Grand Prix de Tunes

​Uma delegação paralímpica cabo-verdiana encontra-se na Tunísia a participar no World Grand Prix de Tunes, que se realiza este fim-de-semana.

A delegação é composta pelos atletas Marilson Semedo (nas disciplinas de dardos, pesos e disco), Keula Semedo, Carlos Araújo, Andy Semedo, Jesus Pereira, e pelo técnico Idélio Mendes.

Cabo Verde partiu para o World Grand Prix de Tunes à procura da qualificação para o campeonato do mundo do desporto paralímpico, previsto para Novembro, em Dubai, e dos mínimos para os Jogos paralímpicos de Tóquio 2020.

A grande aposta recai no atleta Marilson Semedo, que no ano passado conquistou a medalha de ouro no lançamento de dardo.