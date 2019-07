Atlético destrona ABC e conquista título

​O Atlético, de São Vicente, sagrou-se este domingo campeão nacional de andebol feminino, com a vitória sobre o ABC, de Santiago Sul, pela diferença de uma bola, num jogo equilibrado, disputado no Polidesportivo dos Espargos, ilha do Sal.

A final foi muito equilibrada e com casa bem constituída para assistir àquela que viria a ser a partida que ditaria o destrono da formação do ABC que há oito anos conquistava o título de campeão nacional.

A primeira parte terminou com vantagem do Atlético por 12-10. Seguiu-se mais uma parte equilibrada, que terminou com a vitória da equipa são-vicentina, por 27-26.

Detalhe para o último lance da partida com reclamação da equipa do ABC quanto a um eventual empate, entretanto anulado por parte da arbitragem considerando o final do jogo no Polidesportivo dos Espargos.