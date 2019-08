"São Vicente sempre foi o berço do desporto nacional" - DND

O director nacional do desporto destaca a importância da ilha de São Vicente no panorama do desporto nacional. Anildo dos Santos fez esta consideração, quinta-feira, durante a apresentação da 7ª edição da Gala do Desporto Nacional, que este ano terá como palco a Pracinha do Liceu Velho, em São Vicente.

“Queremos que São Vicente seja a cara do desporto nacional, muitas das modalidades desportivas nacionais saíram daqui, a ilha sempre foi o berço do desporto nacional, é uma ilha desportista, com gente desportiva e com grande dinâmica, desde os primórdios”, afirmou.

Anildo dos Santos enalteceu a realização do evento na ilha do Monte Cara, numa altura em que se celebra o centenário do Mindelense.

“Temos o Mindelense como equipa centenária, o que mostra que a ilha tem dado grande contributo para o desporto nacional e tem sido veículo de formadores de grandes homens desse país, através do desporto”, assegurou.

A 7ª edição da Gala do Desporto nacional acontece a 9 de Novembro e vai decorrer sob o lema "promover o desporto, engrandecer Cabo Verde”. A apresentação do evento aconteceu esta, quinta-feira, num dos estabelecimentos hoteleiros da cidade do Mindelo.

De acordo com a organização, vão estar em concurso 16 categorias.

“Jornalismo Desportivo, Órgão de Comunicação Social, Jovem Promessa, Atleta Feminina Residente e na Diáspora, Atleta Masculina Residente e Atleta Masculina na Diáspora, Atleta Fair Play, Equipa ou Colectivo, Treinador, Árbitro ou oficiais de Arbitragem, Dirigente, Instituição parceira, Personalidade do Ano, Mérito Desportivo Alto Prestigio e Carreira”, anunciou Ivanilda Reis, da organização da Gala.

Como é habitual, a votação será feita pelo júri e pelo público, que tem um peso de 60 e 40%, respectivamente.

A Gala do Desporto Cabo-verdiano “premeia e celebra os melhores do desporto nacional do ano”.