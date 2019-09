São Miguel recebe formação de olhos postos no Cabo Verde Triangle Trail

São Miguel recebeu hoje a primeira sessão de formação e capacitação da equipa local que vai integrar o staff do Cabo Verde Triangle Trail.

Funcionários municipais, associações desportivas e jovens atletas participaram desta primeira sessão de formação e capacitação para o evento turístico-desportivo, cuja primeira etapa tem como palco aquele município.

“Estas acções visam capacitar a comunidade local, para que sejam elementos activos na organização do evento e participem em todas as suas fases de implementação", lê-se na página do município.

As acções de capacitação, segundo a mesma fonte, abrange as componentes teóricas e prática e aborda as temáticas do planeamento, reconhecimento do percurso, meios e equipamentos, socorro e segurança, logística e implementação e a preservação ambiental.

O Cabo Verde Triangle Trail é um produto desportivo e turístico, na modalidade de trail run, composto por três etapas, a serem realizadas nas ilhas que integram o projecto, em zonas de parques naturais, fazendo percursos que podem ir dos 10 a 33 km por etapa.

A primeira etapa do evento está agendada para 25 de Outubro, com início em Hortelã e término no Parque Natural da Serra Malagueta.