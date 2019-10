Atleta cabo-verdiana Carla Mendes estreia-se hoje no Mundial de Doha

​A atleta internacional cabo-verdiana residente em Portugal, Carla Mendes, vai estrear-se esta quarta-feira, 02, no Mundial de Doha, que decorre desde 27 de Setembro no Qatar.

Carla Mendes, que é a única representante cabo-verdiana na competição, vai competir nos 1.500 metros (meio-fundo), na manhã desta quarta-feira, confirmou fonte da Federação Cabo-verianda de Atletismo (FCA).

No passado mês de Julho, Carla Mendes, foi prata no Meeting de Barcelona nos 800 metros, tendo batido o seu record pessoal com a marca de 2.05.76.

Segundo o Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), a atleta que pertence ao Sporting Clube de Portugal, é uma das bolseiras da Solidariedade Olímpica para os Jogos de Tokio 2020 e passou a competir por Cabo Verde, pela primeira vez, a partir do ano 2018.

O Campeonato Mundial de Atletismo de 2019, a 17ª edição do campeonato bienal do desporto realizada entre 27 de Setembro e 06 de Outubro no Khalifa International Estadium, acontece em Doha, no Qatar.