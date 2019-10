Zamalek e 1º de Agosto conquistam na Praia o titulo de campeões africanos de andebol

​As equipas do Zamalek (Egipto) em masculinos e 1º de Agosto (Angola em femininos) sagraram-se domingo campeões da 41ª edição do Campeonato Africano de Clubes Campeões de Andebol, que terminou na cidade da Praia, após 10 dias de competição.

Em masculinos, numa final egípcia, o Zamalek revalidou o título ao vencer o Sporting de Alexandra por 33-31, numa partida em que se manteve a incógnita até o último minuto.

Já em femininos, no duelo também entre angolanas, o jogo foi muito renhido, mas o 1º de Agosto venceu o Petro de Luanda por uma diferença de duas bolas, 18-16, e conseguiu o seu sexto título consecutivo.

O torneio contou com a participação de 19 equipas, dez masculinas e nove femininas, e foi disputado no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte e no polivalente do Bairro Craveiro Lopes, na Cidade da Praia.

As equipas do Atlético, masculina e feminina, de São Vicente, participaram como campeãs de Cabo Verde, enquanto o Desportivo da Praia (masculino) na qualidade de vice-campeão nacional de Cabo Verde.

Cabo Verde foi escolhido em 2018 para acolher este 41º Campeonato Africano de Clubes Campeões de Andebol.