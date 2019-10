X Gala Desporto da Praia será a 3 de Novembro

A Câmara da Praia anunciou hoje os nomeados da 10ª edição da gala do Desporto da Praia. A gala acontece no Dia Nacional do Desporto, 3 de Novembro, e terá como lema “10 anos a premiar os nossos campeões”.

As informações sobre a gala foram divulgadas em conferência. Segundo o vereador da Reforma Administrativa, Juventude e Desporto, José Eduardo dos Santos, este evento é muito aguardado pelos agentes desportivos da cidade da Praia. “É um evento que foi criado para estimular a competitividade que existe na nossa cidade. Somos uma cidade com mais estruturas, mais clubes, mais escolas de iniciação, com mais e melhores competições e no meio desta competitividade da Praia importa eleger os melhores, aqueles em cada época conseguem ter um destaque de mérito”, explica. Este ano, a gala será num domingo, conforme o autarca, por ser uma edição especial. “Queremos que no final do dia todos possam estar disponíveis e possam levar a sua família para assistir à gala”. Depois da gala, a câmara da Praia oferece aos munícipes um conjunto de eventos. “Vamos realizar um Fórum Município e o Desporto com o tema Inclusão Social através do desporto, Clínica de actividade física, promover um concurso de descoberta de património histórico do Plateau a nível de empresas e através desse concurso promover actividade física e jornada de iniciação desportiva”, cita. As votações arrancam hoje, na página da gala e da Câmara da Praia.

Listas dos nomeados: Categoria 1 - Os melhores de cada modalidade/disciplina : Atleta revelação feminino; Atleta revelação masculino; Melhor árbitro/Juiz. Melhor atleta feminino; Melhor atleta masculino; Melhor dirigente; Melhor treinador; Categoria 2 – Imprensa e Parceiros do Desporto: Melhor programa desportivo; Meia Lua - RCV

Tribuna Vip - TCV

Nha Caminho- TCV

2. Melhor órgão de imprensa;

RCV

TCV

GREEN SPORTS

3. Melhor parceiro desportivo; Padaria Montrond

Imporfrut

Bonaqua

4. Maior patrocinador desportivo. CV Telecom

Iogurel

Caixa Económica de Cabo Verde Categoria 3 - Os Melhores do Ano ,: Dirigente do ano; Declanisangelo Gonçalves

Bino Santos

Adilson Varela





2. Treinador do ano; Humberto Bettencourt

Adilson Fragoso

Adilson Varela

3. Atleta do ano Masculino Maria Correia

Vera Cardoso

Jessara Xavier

4. Atleta do ano Masculino

Nataniel Pires

Aires Fernandes

Alexis Miranda

5. Jornalista desportivo do Ano: Victor Hugo Fortes

Benvindo Neves

Odair Lima

