CAN2021: Conhecida lista de convocados de Cabo Verde para os próximos jogos de apuração

O seleccionador nacional, da selecção principal, Rui Águas, anunciou o nome dos jogadores convocados para as disputas de qualificação para o Campeonato das Nações Africanas (CAN) 2021.

Nos dias 13 e 18, Cabo Verde joga frente aos Camarões e Moçambique, respectivamente. O primeiro jogo será no Estádio Ahmadou Ahijo, em Yaoundé, nos Camarões, e no dia 18 no Estádio Nacional, na cidade da Praia, contra Moçambique. Os dois jogos contam para a primeira e segunda jornada de qualificação para o CAN 2021.

“Devido ao facto dos jogos serem a meio da semana, o estágio será nos Camarões, de 10 a 13, e na Cidade da Praia, de 14 a 18 de Novembro”, lê-se na nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

Dos convocados, a jogarem no país destacam-se o guarda-redes Keven Sousa, do Batuque Futebol Clube de São Vicente e o defesa Jair 'Jacknick' Garcia do Boavista da Praia. Os dois jogadores estiveram na selecção nacional que participou no Torneio das Federações Oeste Africanas (UFOA) em Outubro, no Senegal.

Jair Garcia irá integrar a segunda parte do estágio, que será de preparação para a recepção a Moçambique, no dia 18.

De acordo com a mesma fonte, o defesa Diney Borges, o médio Jamiro Monteiro, o extremo Garry Rodrigues e o avançado Djaniny Tavares estão de regresso à selecção Nacional.