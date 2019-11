Sabia que há um antigo seleccionador de Cabo Verde que pode ser campeão brasileiro?

João de Deus, antigo seleccionador nacional de futebol, é agora treinador adjunto de Jorge Jesus no Flamengo e esteve aos comandos da equipa no desafio contra o Bahia.

Com Jorge Jesus fora do banco por ter sido castigado, coube a João de Deus, antigo seleccionador nacional de futebol, orientar a equipa do Flamengo.

E a experiência acabou por ser positiva. Depois de começar a perder o Flamengo acabou por dar a volta ao resultado e venceu a partida por 3-1 ficando assim mais perto de conquistar o campeonato brasileiro. Nesta altura o ‘Mengão’ tem 10 pontos de avanço sobre o segundo classificado Palmeiras.

No final do jogo com o Bahia, coube a João de Deus falar à imprensa. "Não temos pressão nenhuma porque não somos campeões de nada. Temos uma vantagem mas, se não ganharmos os próximos jogos, a vantagem dilui-se rapidamente. Não tem essa história de campeão. São 18 pontos em disputa e oxalá conquistemos todos. Seria sinal de título. Temos uma vantagem, mas, se vacilarmos, ela desaparece", disse João de Deus.

João de Deus foi seleccionador cabo-verdiano de futebol entre 2008 e 2010. Depois de deixar Cabo Verde foi treinador do Ceuta, da segunda divisão espanhola, durante uma época. Depois de alguns anos em Portugal, onde se cruzou com Jesus no Sporting, João de Deus integrou a equipa técnica de Jorge Jesus no Al-Hilal eagora viajou para o Brasil como adjunto de Jesus no Flamengo.