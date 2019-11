​Cabo Verde vai ao Mundial de Teqball

Cabo Verde vai estar representado no Mundial de Teqball, um desporto que mistura futebol com ténis de mesa, que se realiza de 05 a 09 de Dezembro, em Budapeste (Hungria), com uma equipa constituída por dois atletas e um técnico.

Os futebolistas salenses Rodirley Duarte e Ekson da Graça são os jogadores que vão representar o país. João Augusto Cabral assume as funções do treinador nesta que vai ser a primeira participação de sempre de Cabo Verde no mundial da modalidade. Esta dupla de jogadores da ilha do Sal foi convocada para representar o país, fruto da sua maior experiência adquirida durante os I Jogos Africanos de Praia, realizados em Junho, na ilha do Sal, evento que serviu de lançamento para a introdução desta modalidade desportiva em Cabo Verde. O convite partiu da Federação Internacional de Teqball ao Rodrigo Bejarano, presidente do Comité Paralímpico de Cabo Vede, que na altura desempenhava as funções de um dos chefes da missão dos I Jogos Africanos de Praia, realizados na ilha do Sal. Nessa altura, Edson Graça/ e Rodirley Duarte conquistaram a medalha de bronze de teqball, ao chegarem às meias-finais finais, etapa na qual a dupla crioula perdera o jogo de acesso à final ante o conjunto da Nigéria, formado por Adindu Thangod/Nwabeze/Emmanuel. Recorde-se que a ilha do Sal recebeu jogadores internacionais como o futebolista brasileiro da Juventus (Itália) Douglas Costa, o antigo internacional português Simão Sabrosa, enquanto embaixador desta modalidade, a estrela brasileira do futebol feminino, Natália Guitler e os antigos capitães da selecção de futebol de Cabo Verde, Bubista e Nando, de entre outras individualidades nacionais e estrangeiras.

