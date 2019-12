Sandboard: Campeão do mundo quer representar Cabo Verde nas Olimpíadas de Inverno

O luso-cabo-verdiano Vítor Semedo, 32 anos, campeão do mundo de sandboard, título conquistado no deserto de Huacachina no Perú, sonha representar Cabo Verde nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Nascido em Portugal, este filho de pais cabo-verdianos, segundo uma publicação da Direcção-Geral dos Desportos, vive em Nice, no Sul da França, desde os três anos de idade, mas mantém forte ligação com as origens e os familiares que vivem em Chão-Bom, Tarrafal de Santiago.

Veterano no sky e no snowboard, este barman de profissão idealiza representar Cabo Verde nos Jogos Olímpicos de Inverno e tem o orgulho de se apresentar como cabo-verdiano de “coração” nas competições de sandboard, ele que se sagrou campeão do mundo este ano.

A proeza aconteceu em Junho, nas “incríveis dunas de Huacachina, Ica, Peru, onde decorreu o Campeonato do Mundo de sandboard”, com a particularidade de “quatro anos depois de iniciar-se no sandboard conseguiu na referida competição o título mundial da disciplina boardercross e foi vice em slalom, atrás apenas do alemão Luca Flachenecke”.

Praticante de sky desde os seis anos e snowboard desde os 11, Vítor, que já visitou Cabo Verde por seis vezes, promete “concretizar o sonho de representar Cabo Verde nos Jogos Olímpicos de Inverno”.

Para o campeão do mundo, Cabo Verde é um “paraíso” por descobrir para os amantes do Sandboard com “spots” como o vulcão do Fogo, que já desceu em 2015, ou as dunas do deserto de Viana na Boa Vista e sente que o país poderia aproveitar esse potencial e afirmar-se no circuito da modalidade.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 941 de 11 de Dezembro de 2019.