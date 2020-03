Nove inovadores participam no Sport Bootcamp na cidade da Praia

Um grupo de nove inovadores participam no evento Sport Bootcamp que começou sábado, a decorrer na capital cabo-verdiana, promovido pela Associação Business Incubation Center (BIC), em parceria com o Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC).

O Sport Bootcamp, conforme explicou Délcio Correia, da parte de comunicação e marketing do BIC, é um concurso de produtos e serviços inovadores que podem ser adaptados à indústria desportiva.

A iniciativa, segundo este interlocutor, tem como objectivo estimular uma “mentalidade empreendedora”, a fim de impulsionar a mudança voltada ao empreendedorismo e inovação na indústria do desporto.

Os participantes são empresários, com, pelo menos, um ano efectivo no mercado e com um projecto inovador e adaptável ao sector desportivo.

“Hoje [domingo] é o segundo dia que está a decorrer bem. Os participantes têm uma dinâmica de grupos. Estes estão aqui para elaborar os seus planos de negócios e desenvolver um produto”, explicou Délcio Correia, completando que o projecto vencedor, a ser conhecido no próximo domingo, dia 08 de Março, irá passar por um programa de aceleração de ideias no BIC.

A primeira edição do evento decorreu de 08 a 14 de Junho de 2019, na ilha do Sal, associado aos Jogos Africanos de Praia, e contou com a participação de oito projectos empresariais, sendo cinco do Sal, dois de São Vicente e um de Santiago.

Os cinco promotores do Sal tiveram acesso a um programa de aceleração, que lhes permitiu ganhar melhores competências de gestão e organização do negócio e ainda formalização das suas ideias, conforme se lê numa nota da BIC.