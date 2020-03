Projecto de agenciamento e acompanhamento de atletas “Spark” vence segunda edição do Sport Bootcamp

O projecto de agenciamento e acompanhamento de atletas “Spark” é o vencedor da segunda edição do Sport Bootcamp, promovida pela Associação Bussiness Incubation Center (BIC), em parceria com o Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC).

O “Spark” é uma empresa de agenciamento numa perspectiva financeira, administrativa, jurídica e emocional dos atletas, sob orientação de um promotor com experiência de agenciamento de artistas e com o certificado da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA).

Em declaração à imprensa, depois de anunciar o vencedor, Diogo Moeda, gestor da BIC, adiantou que o projecto ganhador vai ser acompanhado durante cinco meses para que a ideia seja transformada em negócio.

“O prémio é de acompanhamento gratuito para certificarmos a sua implementação em negócio”, explicou Diogo Moeda, informando que há perspectiva de acompanhar os outros oito projectos, “num trabalho que será muito individual”.

De acordo com o responsável, o projecto vencedor não necessita de grandes investimentos, uma vez, conforme constatou, já possui parte das competências necessárias para a sua implementação.

Esta segunda edição do Sport Bootcamp, que decorre desde 28 Fevereiro, contou com nove participantes e oito projectos, sendo uma da ilha do Fogo e os restantes da Praia, entre empresários, dirigentes de clubes e atletas.

A iniciativa tem como objectivo estimular uma “mentalidade empreendedora”, a fim de impulsionar a mudança voltada ao empreendedorismo e inovação na indústria do desporto.

A primeira edição do evento decorreu de 08 a 14 de Junho de 2019, na ilha do Sal, associado aos Jogos Africanos de Praia, e contou com a participação de oito projectos empresariais, sendo cinco do Sal, dois de São Vicente e um de Santiago.

A BIC é uma incubadora de empresa, criada em 2011, com a finalidade de apoiar os jovens empresários que enfrentam dificuldades iniciais na criação do negócio próprio e promover o desenvolvimento das suas capacidades a nível de gestão.

OM/CP