COVID-19: Autor do único golo do Iraque em Mundiais de futebol morre aos 56 anos

Ahmed Radhi morreu hoje devido a complicações causadas pelo novo coronavírus.

O antigo futebolista iraquiano Ahmed Radhi, que marcou o único golo do país numa fase final de um Campeonato do Mundo, morreu hoje devido a complicações causadas pelo novo coronavírus, anunciou o Ministério da Saúde do Iraque.

Ahmed Radhi, de 56 anos, foi hospitalizado em Bagdad há cerca de uma semana, depois de ter testado positivo à covid-19. Ainda chegou a ter alta, mas poucas horas depois voltou a ser internado.

O antigo jogador apontou o único golo do Iraque numa fase final de um Campeonato do Mundo, numa partida frente à Bélgica, no México1986, que a equipa iraquiana perdeu por 2-1.

Ahmed Radhi esteve também nas vitórias que o Iraque conquistou na Taça do Golfo, em 1984 e 1988, ano em que foi considerado o melhor futebolista asiático.