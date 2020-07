Filho de ex-internacional cabo-verdiano assina pelo Sporting Clube de Portugal

​O jovem futebolista Renato Veiga, de 16 anos, filho do antigo internacional cabo-verdiano Nelson Veiga, assinou esta sexta-feira, 04, o contrato profissional com o Sporting Clube de Portugal.

O jogador, contratado no mês de Fevereiro de 2019 ao Real Sport Clube, fez 20 jogos nos sub-17 nesta época (2019/20) e vai subir à equipa de juniores na próxima temporada.

“Esta renovação representa muito para mim e é um motivo de orgulho, porque é o resultado de todo o meu trabalho aqui. Sou sportinguista desde que nasci e isso só me dá mais vontade de trabalhar e conquistar objectivos e títulos com este símbolo ao peito, disse o jovem jogador português às plataformas online do Sporting.

Antes de ingressar na equipa sub-16 do Sporting, o jogador, que estava a dar nas vistas no clube do concelho de Sintra, esteve vários dias à experiência na Academia de Alcochete e acabou por convencer a equipa técnica.

Na altura, Renato Veiga mereceu rasgados elogios por parte dos treinadores que o avaliaram e recolhe actualmente grande entusiasmo em Alcochete.

Jogador de formação do Sporting Clube de Portugal, clube que já representara de 2010 a 2013, Renato Veiga é médio campista de posição com passagem por Marrocos, antes da sua entrada no Real Sport Clube.

Nascido em Portugal, Renato Veiga é filho do ex futebolista internacional cabo-verdiano Nelson Veiga, que jogou em equipas como Estoril, Vitória Setúbal, Naval, Omonia, AEK Larnaca, (Chipre), Desportivo de Aves, Atlético, Kawkab (Marrocos) e Vilafranquense, do qual é o actual director desportivo.