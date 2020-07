Comité Olímpico Cabo-verdiano celebra 31º aniversário

O Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) irá celebrar, esta sexta-feira, 17, o seu 31º aniversário com plantação de árvores no Estádio Nacional e homenagem às personalidades ligadas ao Movimento Olímpico e ao Desporto no país.

Segundo uma nota do COC, este acto simbólico dará origem ao Jardim Olímpico, que se pretende ser uma marca do tempo difícil que atravessamos, devido à pandemia da COVID-19. Ainda dentro das celebrações serão homenageadas, em cerimónia intimista na sede do COC, personalidades ligadas ao Movimento Olímpico e ao Desporto no país, nomeadamente os Orlando Mascarenhas, presidente da Academia Olímpica de Cabo Verde e Leonardo Cunha, chefe de missão de Cabo Verde aos Jogos de Tóquio 2020. O COC avisa que durante o evento serão salvaguardadas todas as medidas de protecção e distanciamento, recomendadas pelas autoridades sanitárias.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.