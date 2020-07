Jürgen Klopp vence prémio de melhor treinador da época em Inglaterra

O alemão Jürgen Klopp, treinador que levou o Liverpool à conquista da Primeira Liga inglesa de futebol esta época, 30 anos depois do último título, ganhou hoje o prémio Sir Alex Ferguson, da Associação de Treinadores da Liga (LMA).

"Estou absolutamente encantado por ser nomeado o vencedor deste maravilhoso prémio anual, que tem o nome de um homem que eu muito admiro. É ainda mais especial ganhar este prémio porque são os meus companheiros de profissão que votam", realçou Klopp durante a cerimónia de entrega da distinção.

E acrescentou: "Tudo o que conquistámos este ano pelo Liverpool não teria sido possível sem o soberbo contributo do meu 'staff'. Eles fazem-nos um punhado realmente especial de cérebros futebolísticos. Adoro trabalhar com os meus técnicos, os meus jogadores, e todos os outros elementos do Liverpool. Claro que também estou agradecido ao apoio de todos os espetaculares adeptos do Liverpool".

Por seu turno, o presidente da LMA, Howard Wilkinson, sublinhou a "enorme satisfação de reconhecer os feitos de Jürgen no final desta temporada extraordinária", destacando que, pelo trabalho desenvolvido no comando dos 'reds', o alemão de 53 anos "merece figurar na galeria dos icónicos antigos vencedores" desta distinção.

Marcelo Bielsa, que conduziu o Leeds United à 'Premier League', também foi distinguido, como melhor treinador do segundo escalão.

O Liverpool conquistou 99 pontos em 38 jornadas, terminando o campeonato com mais 18 pontos do que o Manchester City, segundo classificado.