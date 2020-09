O Campeonato Africano das Nações de beach soccer (futebol de praia) vai ser disputado, este ano, no Senegal, campeão africano em título e candidato único à organização da competição.

O Senegal, coroado cinco vezes nesta prova, e vencedor dos I Jogos Africanos de Praia realizados na ilha do Sal (Cabo Verde), foi designado país organizador pela Confederação Africana de Futebol (CAF), durante a reunião da sua comissão executiva.

De acordo com o regulamento, este CAN reunirá oito equipas e os dois finalistas representarão África no Mundial de Beach Soccer previsto para a Rússia, em 2021.

O Uganda, inicialmente seleccionado para acolher a competição, acabou por desistir.