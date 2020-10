Judoca Djamila Silva regressa ao tatami com medalha de bronze

A judoca e bolseira cabo-verdiana dos Jogos de Tokyo’2020, Djamila Silva, arrecadou a medalha de bronze na Taça Internacional Kiyoshi Kobayashi, que decorreu no Pavilhão Gimnodesportivo de Santa Maria, em Beja, Portugal.

A informação foi avançada pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), explicando que Djamila Silva, que representa o clube do Benfica de Portugal, conseguiu arrecadar a medalha, após lutar com uma portuguesa nas semifinais, da categoria -52kg.

As competições a nível internacional em Portugal, de acordo com a nota do COC, tinham estado suspensas e só agora retomadas, devido a pandemia do covid-19 com várias medidas de prevenção.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e setenta e sete mil mortos e mais de 37,5 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.