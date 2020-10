Futebol: Internacionais cabo-Verdianos Patrick Andrade, Ryan Mendes e Nuno Tavares estreiam-se a marcar no campeonato

Os internacionais cabo-verdianos Patrick Andrade, Ryan Mendes e Nuno Tavares estrearam-se a marcar pelas suas respectivas equipas no último sábado.

O médio Patrick Andrade, reforço do Qarabag FC para a presente temporada, entrou aos 66 minutos do segundo tempo estreando-se a marcar, de penalti, o segundo golo do seu clube num jogo em que venceram a equipa de Gabala, por 3-0.

O clube do médio tem oito pontos e encontra-se em quinto lugar na classificação do campeonato do Azerbaijão.

Já o avançado internacional cabo-verdiano Ryan Mendes também se estreou a marcar no último sábado, com a camisola do Al Nasr, num jogo da primeira jornada da Arabian Gulf League.

Ryan marcou logo aos quatro minutos da partida frente à Al Jazira, mas a equipa adversária viria a empatar aos 34 minutos da primeira parte.

Recorde-se que o internacional cabo-verdiano trocou o Al Sharjah, onde passou duas temporadas, tendo efectuado 55 jogos e apontado 24 golos, para vestir a camisola de Al Nasr, ambos dos Emirados Árabes Unidos.

Em Portugal, o internacional cabo-verdiano, Nuno Tavares, estreou-se a marcar, no último sábado, na Liga Nós, primeira liga portuguesa de futebol.

Num jogo em que o Nacional da Madeira estava a perder por duas bolas a zero contra o Braga, Nuno Tavares, de 32 anos, marcou aos 86 minutos da partida o seu primeiro golo na Liga Nós, reduzindo o resultado para 2-1.

Mesmo tendo marcado para o Nacional da Madeira o golo não foi suficiente para evitar a derrota da sua equipa frente ao Sporting Clube de Braga.