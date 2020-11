Selecção Nacional de Andebol inicia estágio para Mundial do Egipto

A selecção nacional de andebol masculina concentra-se esta segunda-feira no Porto (Portugal), no seu primeiro estágio de preparação para o 27º Campeonato do Mundo, que vai ser disputado de 13 a 31 do corrente no Egipto.

Para esta primeira concentração, que se realiza de 02 a 08 do corrente nesta cidade do Norte de Portugal, a equipa técnica liderada por José Tomaz convocou 23 pré-seleccionados, dos quais cinco atletas residentes e 18, que disputam as ligas europeias em representação dos emblemas de Portugal (12), da Espanha (três), da Alemanha (um), da França (um) e da Roménia (um). Para além deste estágio inicial, a direcção da Federação Cabo-verdiana de Andebol tem ainda agendado um segundo estágio de preparação em Dezembro, que culmina com a deslocação do combinado crioulo ao Egipto, para a sua primeira participação de sempre no mundial. O plano de participação de Cabo Verde no Mundial de andebol está orçado em 24 mil contos, com o Governo a prometer assegurar todas as condições, inclusive reforçar esforços financeiros, para que a equipa nacional esteja à altura desta prova mundial. Cabo Verde integra o Grupo A do Mundial’2021, partilhado pelas selecções nacionais da Alemanha, da Hungria e do Uruguai. Lista dos convocados: Guarda-redes: Josimar Tavares (Desportivo da Praia, Cabo Verde), Luís Almeida ( CDE Camões, Portugal), Élcio Fernandes (Liberbank Sinfin, Espanha) e Júnior Soares (Atlético do Mindelo, Cabo Verde). Segunda Ala: Alexandre Pereira (Boa Hora FC, Portugal), Edilson Morais (Juve Desportiva Lis, Portugal), Admilson Furtado (Académico de Viseu, Portugal), Felisberto Landim (Belenenses, Portugal) e Paulo Jorge Moreno (Sport Lisboa e Benfica, Portugal) e Gilson Correia (Alto do Moinho, Portugal). Univ: Ivo Santos (Univ Bergischer HC, Alemanha). Primeira Ala: Fernando Dias (Boa Hora FC, Portugal), Gil Baiano dos Santos (Desportivo da Praia, Cabo Verde), Elledy Semedo ( Madeira Sad, Portugal), Délcio Pina (La Rioja, Logroño Espanha), Leandro Semedo (Ademar de Leon, Espanha), Fred Wilson dos Santos (Atlético do Mindelo, Cabo Verde), Bruno Landim, (SC da Horta, Portugal). Juntam-se à lista dos da primeira ala nomes como Rafael Andrade (Avanca, Portugal), Paulo Jorge Andrade (Desportivo da Praia, Cabo Verde), Flávio Fortes (H. C. Cournon d`Auvergne, França), Gualther Furtado (AA Avanca, Portugal) e Edmilson Araújo “ CS Minaur Baia Mare, Roménia) ex-Sporting de Portugal.

