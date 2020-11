Xilô é a mascote da selecção de Cabo Verde no Mundial de andebol

A mascote oficial da selecção de Cabo Verde de andebol para o Mundial que se realiza em Janeiro próximo, denominada Xilô, foi apresentada sexta-feira, em cerimónia oficial de apresentação da missão “Cabo Verde no Mundial – Egito’2021”.

Xilô, nome por que era desportivamente conhecido Lúcio de Afonseca Sousa Cruz, antigo praticante da modalidade em Cabo Verde, onde fez toda a carreira como jogador, treinador e seleccionador, foi designado pelo Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), na sequência de um concurso online, ficando à frente de outros pretendentes como com Piri e Kalu.

Antigo seleccionador de Cabo Verde de andebol e carismático dinamizador da modalidade no país, Xilô, que assim é homenageado em mais um “gesto de carinho”, faleceu em Abril de 2018, na Cidade da Praia, vítima de doença prolongada.

Figura reconhecida nas lides do desporto, particularmente do andebol, Xilô foi um treinador com um vasto conhecimento técnico, tendo treinado as equipas masculinas do Paiol, ABC, Seven Stars e Terra Branca, com as quais se sagrou, por várias vezes, campeão regional e nacional.

Xilô foi também referenciado como um “excelente ser humano”, já que foi reconhecido como uma pessoa “muito correcta e ponderada”.