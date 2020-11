Diego Maradona terá de ficar internado vários dias, garante médico

De acordo com o médico que liderou a equipa de neurocirurgiões responsáveis pela operação, Maradona tem revelado algumas "perturbações mentais, causadas por jejum e que requerem tratamento".

O ex-futebolista argentino Diego Maradona terá de ficar internado no hospital durante vários dias, depois de evidenciar "perturbações mentais", na sequência da operação a um hematoma subdural, informou na quinta-feira o médico Leopoldo Luque.

Horas antes, Leopoldo Luque tinha anunciado que 'El Pibe' iria ter alta do hospital brevemente, manifestando-se otimista com a recuperação do antigo craque.

O ex-futebolista, que atualmente é treinador do Gimnasia de la Plata, foi operado com sucesso na terça-feira à noite a um hematoma subdural, detetado durante um 'check-up'.

Maradona, que completou 60 anos na semana passada, tinha sido internado na segunda-feira, anémico, desidratado e deprimido.

O campeão mundial pela seleção da Argentina, em 1986, no México, foi operado numa clínica na província de Buenos Aires. Várias pessoas reuniram-se junto à porta da clínica para demonstrar a admiração pelo agora treinador do Gimnasia de la Plata, com bandeiras e cânticos.