​Associação de Operadores Turísticos realiza 3ª edição do Meetup Trekking

A Associação de Operadores Turísticos de São Nicolau realiza ao longo deste fim de semana, a 3ª edição do Meetup Trekking, festival de caminhadas sob o mote “venha explorar São Nicolau”.

Segundo informações enviadas pela integrante da SN Turismo, Alita Dias, o evento tem como objectivo divulgar e promover o potencial de São Nicolau e da Rede de Percursos Pedestres da ilha, para o desenvolvimento do trekking enquanto produto turístico âncora da ilha.

Os responsáveis avançam ainda que, o evento é uma oportunidade para experiências singulares através da prática do Trekking (Caminhada), enquanto os participantes usufruem da cultura e do modo de vida das populações locais.

Em entrevista à Inforpress na sessão de abertura, José Freitas de Brito, presidente da Câmara Municipal do Tarrafal reconheceu a importância do Meetup Trekking para São Nicolau, sendo que é uma forma de dar a conhecer as potencialidades da ilha.

“Temos de apostar num turismo diferente e mesmo com esse contexto de pandemia as pessoas estão a envolver-se neste projecto de forma a promover a ilha”, reforçou.

Também em declarações à Inforpress, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Pedro Morais, reconheceu o impacto do evento, realçando ser um acto de coragem assumir a responsabilidade a sua realização em pleno contexto de pandemia.

“Precisamos redescobrir a ilha, que tem um passado histórico, cultural que deve ser visto por todo o mundo”, salientou.

Segundo o gestor do Fundo do Turismo, Manuel Ribeiro, o evento veio demonstrar a potencialidade de São Nicolau no que diz respeito ao turismo alternativo e sobretudo para demonstrar as condições da ilha para contribuir para a diversificação do turismo no país.

O Meetup Trekking é um evento de iniciativa da SN Turismo (Associação de Turismo de SN) em parceria com as Câmaras Municipais da Ilha, Ministério de Turismo, Cooperação Luxemburguesa, Garantia Seguros e outros parceiros.