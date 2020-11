Diego Maradona morre aos 60 anos

Diego Maradona morreu esta quarta-feira, depois de uma paragem cardiorrespiratória, segundo estão a avançar os jornais argentinos Clarín e Diário Olé.

Os primeiros relatos dão conta que o antigo internacional argentino, de 60 anos, considerado por muitos como o melhor jogador de todos os tempos, teve uma descompensação. Três ambulâncias deslocaram-se de imediato a casa do jogador para o tentar acudir, mas sem sucesso.

O ex-jogador tinha já sofrido uma delicada cirurgia no cérebro no começo do mês e recebeu alta oito dias depois.

Maradona foi campeão mundial no Campeonato do Mundo de Futebol de 1986, realizado no México, quando ficou eternizado pelos golos que marcou contra a selecção da Inglaterra. O médico Leopoldo Luque afirmou na ocasião que a cirurgia era considerada simples, mas a condição de saúde do ex-jogador inspirava preocupação.

Maradona nasceu em 30 de Outubro de 1960 em Lanús, na província de Buenos Aires, e é apontado como um dos maiores jogadores da história do futebol mundial.

Vestindo a camisa 10, defendeu a selecção argentina em 91 jogos, actuando em quatro Campeonatos do Mundo, 1982, 1986, 1990 e 1994. No Mundial dos Estados Unidos, viveu um dos piores momentos de sua trajectória, quando foi apanhado no exame antidoping ainda na primeira fase da competição.

Nos clubes, sua trajectória começou no Argentinos Juniors, onde brilhou e ganhou uma chance no Boca Juniors, sua equipa do coração. Dali, seguiu para o Barcelona e depois para o Napoles e fez história com a conquista do título italiano.

Após passagens por Sevilla e Newell's Old Boys, Maradona encerrou sua carreira no Boca, em 1998, e passou a ser figura comum em jogos na Bombonera.